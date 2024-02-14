Многие недооценивают опасность кариеса и откладывают визит к стоматологу до момента, когда уже появляется сильная боль.

По словам врача Сергея Малоземова, кариес – это не просто дефект зуба, а инфекционное заболевание, которое при несвоевременном лечении может привести к серьезным осложнениям для всего организма.

Помимо локального воздействия, бактерии, вызывающие кариес, негативно действуют на весь организм. Они выделяют токсины, которые попадают в кровоток и разносятся по всему телу. Это приводит к воспалительным, интоксикационным и иммунным нарушениям, снижает общую сопротивляемость организма инфекциям.

Без лечения кариес может привести к полному разрушению зуба. Образуется зубная костная полость, куда попадает пища и бактерии. Это вызывает воспаление десен и окружающих тканей, обострение хронических заболеваний.

Поэтому очень важно своевременно лечить кариес на ранних стадиях. Это позволит сохранить зуб и предотвратить негативное влияние инфекции на весь организм.