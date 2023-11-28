К каким изменениям во рту приводит длительное отсутствие зуба: видео

Длительное отсутствие зуба в ротовой полости может привести к негативным последствиям.

Оставшееся после удаления зуба свободное пространство со временем приведёт к смещению соседних зубов. Это не только испортит внешний вид улыбки, но и нарушит правильный прикус, что в свою очередь затруднит пережёвывание пищи.

Также отсутствие зуба повышает нагрузку на оставшиеся зубы. Из-за нарушения прикуса жевательное давление распределяется неравномерно, что ускоряет стирание зубной эмали и развитие воспалительных процессов в тканях пародонта оставшихся зубов.

Стоматолог объяснил, когда требуется срочное удаление зуба

Именно поэтому после удаления необходимо как можно быстрее установить имплантат или искусственную коронку на место утраченного зуба.

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