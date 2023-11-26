Почему чаепитие после еды – плохая идея

Во многих семьях существует традиция чаепития после основного приема пищи. Многие люди уже попросту не представляют – как можно закончить трапезу без кружки чая?

© Unsplash.com

Однако специалисты предупреждают, что такая на первый взгляд невинная привычка может представлять опасность для здоровья.

Видео дня

Подробнее о том, почему не стоит пить чай сразу же после еды, читайте в материале "Рамблера".

Проблемы с усвоением железа и магния

В интервью изданию "Известия" эксперт по питанию Маргарита Львова рассказывала о том, что чай, выпитый после приема пищи, препятствует усвоению железа и магния из пищи. Полностью отказываться от чая, по словам эксперта, не стоит, но лучше после трапезы подождать хотя бы час и лишь потом приступать к чаепитию.

Специалист также подчеркнула, что в данном вопросе стоит учитывать количество и качество чая. Так, по словам Львовой, чай в пакетиках является бесполезным для организма продуктом. А вот безопасной дозой листового чая является 400 мл в день. Медик посоветовала употреблять чай в первой половине дня, не совмещая с приемами пищи. При этом пациентам с почечной недостаточностью, мочекаменной болезнью и повышенным содержанием мочевой кислоты следует быть осторожнее с чаем.

Да – травяным чаям

В крепком черном чае содержатся дубильные вещества – именно они препятствуют усвоению полезных микро- и макроэлементов из пищи. Однако зеленые и травяные чаи такой опасности не представляют, поэтому им можно отдать предпочтение, если вы не готовы отказываться от чаепитий после еды.

Ненужный тонизирующий эффект

В чае содержится довольно много кофеина, из-за чего данный напиток также может быть опасен для некоторых людей. Например, злоупотребление чаем порой вызывает сильные головные боли и даже повышает давление.

Вдобавок к этому из-за содержания кофеина чай, выпитый на ночь, может стать причиной проблем со сном. Об этом сообщила диетолог Бережная в беседе с радио Sputnik. Вот почему особенно вредно употреблять чай после ужина.