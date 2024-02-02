Стоматолог рассказала, как нельзя чистить зубы: видео
Несмотря на то, что чистка зубов является повседневной процедурой, многие делают это неправильно. Как отмечает стоматолог Екатерина Завгородняя, большинство людей используют неэффективные или даже вредные методы, которые со временем приводят к проблемам с зубами и деснами.
Главная ошибка, которую допускают практически все, – это чистка зубов горизонтальными движениями, сильно надавливая на щетку.
Такие действия травмируют десны, что провоцирует кровоточивость и воспаление. Кроме того, горизонтальные движения заносят остатки пищи в межзубные промежутки, из-за чего скапливается налет, который со временем приводят к кариесу.
Чтобы избежать проблем с полостью рта, нужно чистить зубы правильно. Важно использовать мягкую щетку и аккуратные круговые движения без излишнего нажима. Необходимо уделять достаточно времени чистке всех поверхностей зубов, включая труднодоступные участки.
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