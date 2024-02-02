Несмотря на то, что чистка зубов является повседневной процедурой, многие делают это неправильно. Как отмечает стоматолог Екатерина Завгородняя, большинство людей используют неэффективные или даже вредные методы, которые со временем приводят к проблемам с зубами и деснами.

Главная ошибка, которую допускают практически все, – это чистка зубов горизонтальными движениями, сильно надавливая на щетку.

Такие действия травмируют десны, что провоцирует кровоточивость и воспаление. Кроме того, горизонтальные движения заносят остатки пищи в межзубные промежутки, из-за чего скапливается налет, который со временем приводят к кариесу.

Чтобы избежать проблем с полостью рта, нужно чистить зубы правильно. Важно использовать мягкую щетку и аккуратные круговые движения без излишнего нажима. Необходимо уделять достаточно времени чистке всех поверхностей зубов, включая труднодоступные участки.