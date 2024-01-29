Что не стоит делать перед посещением дантиста: мнение специалиста

Чтобы стоматолог объективно оценил состояние зубов и десен пациента, последнему рекомендуется отказаться от ряда действий накануне приема. От каких именно, ортодонт Халед Касем рассказал изданию The Mirror.

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Во-первых, стоит воздержаться от потребления алкоголя. Напитки с его содержанием могут привести к обезвоживанию полости рта, что является распространенным признаком некоторых заболеваний полости рта и может повлиять на постановку диагноза.

Многие начинают день с чашки чая или кофе, особенно, когда погода за окном не особо бодрит. Но горячие напитки могут вызвать чувствительность зубов и их окрашивание, поэтому доктор Касем рекомендует пить в день приема только воду.

Наконец, не стоит слишком активно чистить зубы перед приемом и проделывать всевозможные манипуляции по их отбеливанию. Как объяснил Касем, специалисту важно объективно оценить всю картину, в том числе состояние зубов пациента после привычной утренней рутины.