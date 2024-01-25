Многие не придают особого значения такому симптому, как зуд в ушах. Кажется, что это дискомфорт, который со временем пройдет сам. Однако в действительности за зудом в ушах могут скрываться серьезные причины, о которых стоит знать.

Отоларинголог Анастасия Кучма рассказала, что зуд в ушах может возникать по разным причинам.

Чаще всего ушной зуд может быть проявлением кожных заболеваний, таких как экзема, псориаз, нейродермит.

Также, зуд в ушах нередко связан с инфекционными заболеваниями, в частности с отитом. При воспалении среднего уха возникает неприятный симптом в виде зуда.

Но одной из серьезных причин зуда в ушах является диабет. При повышенном содержании сахара в крови нарушается иннервация кожных покровов, что и вызывает такое ощущения как зуд.

Если вы постоянно испытываете зуд в одном или обоих ушах, это повод обратиться к врачу. Своевременное выявление и лечение причины поможет предотвратить развитие осложнений.