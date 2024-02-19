Для перхоти характерны образование чешуек на коже головы, раздражение и зуд, которые могут испортить жизнь даже самому терпеливому человеку. Блогер из Индии по имени Дипти Капура решила выяснить, какие подручные средства эффективны в противостоянии недугу, пообщалась с врачами и поделилась результатами с изданием Indian Express.

Некоторые специалисты, по словам девушки, рекомендуют обратить внимание на камфору, так как она обладает охлаждающими свойствами.

"Это супергерой, который борется с воспалениями и микробами. При перхоти она успокоит кожу головы и не позволит ситуации ухудшиться", – сказал дерматолог Ринки Капур.

Еще один враг белых чешуек на голове – кокосовое масло, которое по своей текстуре и свойствам походит на хороший увлажняющий крем.

"Масло борется с микробами и помогает при сухости кожи головы, но не нужно держать его на себе в течение длительного времени", – отмечает доктор Ринки.

Прежде чем испробовать эти лайфхаки на себе, не помешает протестировать камфору и кокосовое масло на небольшом участке кожи, чтобы убедиться, что она к ней адаптируется.

"Так вы сможете выбрать подходящее средство для себя. Если, несмотря на его многократное использование, вы по-прежнему не будете наблюдать никаких улучшений, вам следует посетить дерматолога".