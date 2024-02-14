Врач-терапевт Хрестовой Антон рассказал о различиях между сахарным диабетом I и II типа.

Сахарный диабет I типа обычно развивается в детском или подростковом возрасте. При этом типе диабета происходит аутоиммунное разрушение бета-клеток поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин.

В результате организм полностью теряет способность вырабатывать этот гормон. Диабет I типа неизлечим и требует ежедневных инъекций инсулина, а также тщательного контроля уровня сахара крови.

Сахарный диабет II типа обычно развивается в зрелом возрасте, чаще после 40 лет. При этом организм не теряет полностью способность вырабатывать инсулин, однако его выработка снижена, а ткани становятся менее чувствительны к этому гормону (развивается инсулинорезистентность).

Избыточный вес является важным фактором риска диабета II типа. При соблюдении диеты и физической активности состояние таких больных можно контролировать без инсулинотерапии.