Врач рассказала, как определить дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава: видео
Височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС) играет важную роль в нормальном функционировании челюстно-лицевой области. Поддержание здоровья ВНЧС необходимо для комфортного пережевывания пищи, речи и других повседневных функций.
Врач-стоматолог Лукина Анастасия назвала симптомы, указывающие на дисфункцию ВНЧС.
При проблемах с ВНЧС возникает боль в области сустава и мышцах лица, особенно во время жевания или разговора.
Также могут появляться щелчки, трески или другие звуки в суставе при движении челюстью. Это может указывать на смещение суставных дисков.
Один из самых явных симптомов – ограниченное открывание рта и трудности с широким раскрытием челюсти.
Если вы заметили подобные симптомы, важно обратиться к врачу для обследования и лечения. Своевременное выявление проблем с ВНЧС поможет избежать дальнейших осложнений и восстановить комфортное функционирование сустава.
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