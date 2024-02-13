Височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС) играет важную роль в нормальном функционировании челюстно-лицевой области. Поддержание здоровья ВНЧС необходимо для комфортного пережевывания пищи, речи и других повседневных функций.

Врач-стоматолог Лукина Анастасия назвала симптомы, указывающие на дисфункцию ВНЧС.

При проблемах с ВНЧС возникает боль в области сустава и мышцах лица, особенно во время жевания или разговора.

Также могут появляться щелчки, трески или другие звуки в суставе при движении челюстью. Это может указывать на смещение суставных дисков.

Один из самых явных симптомов – ограниченное открывание рта и трудности с широким раскрытием челюсти.

Если вы заметили подобные симптомы, важно обратиться к врачу для обследования и лечения. Своевременное выявление проблем с ВНЧС поможет избежать дальнейших осложнений и восстановить комфортное функционирование сустава.