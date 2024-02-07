Гипертонус жевательных мышц – распространенная проблема, которая со временем может привести к головным болям, хрусту и щелчкам в суставах челюсти. Причины гипертонуса разнообразны – стресс, тревога, привычка скрипеть зубами, неправильный прикус.

Врач Сергей Длин рассказал, чтобы расслабить жевательные мышцы, нужно использовать несколько техник.

Полезно делать легкий массаж жевательных мышц, используя пальцы для разминания области челюсти и висков. Это помогает снять напряжение.

Также существуют специальные упражнения для растяжения и расслабления мышц – нужно поставить кулак под нижнюю челюсть и открывая рот давить на него.

Важно научиться расслаблять мышцы в повседневной жизни – не стискивать челюсти без необходимости, делать перерывы при жевании, контролировать эмоции, которые заставляют подсознательно напрягать жевательные мышцы. Если проблема регулярно возникает, желательно обратиться к врачу.