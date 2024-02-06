Ковыряние в носу может быть связано с опасной болезнью

Ковыряющий в носу человек вызывает у многих отвращение. Однако медики считают, что за этим действием может скрываться опасная болезнь. Об этом сообщает Daily Express.

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Недавнее исследование, результаты которого опубликованы в журнале Biomolecules, показало, что ковыряние в носу может привести к воспалениям и повышению риска возникновения Альцгеймера. В пользу этой теории говорит то, что обнаружили в мозгу страдающих от этой болезни людей.

Речь идет о нейровоспалении, которое считается предшественником деменции. Эта особенность, представляющая собой вредное скопление бета-амилоидных белков, встречается в мозге людей, страдающих от Альцгеймера.

Предполагается, что при ковырянии в носу происходит перенос вредных веществ с рук в нос. Это в свою очередь меняет назальный микробиом, создавая угрозу здоровью.