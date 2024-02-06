Лор: для эффективного промывания носа нужно 200–300 мл физраствора

Исследования показывают, что промывание малым объёмом жидкости не спасает от заложенности носа. В обычных баллончиках с морской водой содержится 30–150 мл раствора, чего недостаточно для очищения глубоких отделов полости носа и пазух. Оториноларинголог Анна Никитина подробно рассказала, как правильно промывать нос в домашних условиях и какие нюансы нужно учесть.

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Зачем промывать нос

Промывание носа изотоническим раствором помогает снять симптомы острого риносинусита, сказала Никитина изданию «Доктор Питер». Также оно помогает при следующих проблемах:

насморк во время ОРВИ,

гайморит,

аллергический и вазомоторный ринит.

Самое подходящие средство для промывания — физиологический раствор (раствор поваренной соли 0,9%). Он попадает в носовую полость и удаляет лишнюю жидкость из межклеточного пространства. В итоге отёк тканей проходит.

Как промывать нос. Инструкция

Врач подчеркнула, что эффект от промывания будет заметен, если на одну процедуру использовать 200–300 мл раствора. Это обычный стакан. Эффективнее всего делать промывание лейкой. Это такое устройство, которое позволяет жидкости затекать в нос без внешнего давления. Вот как ей пользоваться: