Рекомендации врача: что делать после удаления зуба
Удаление зуба – неприятная, но подчас необходимая процедура. После нее важно правильно вести себя и следовать рекомендациям врача, чтобы не осложнить процесс выздоровления.
Стоматолог-хирург Стеценко Дарья рассказала, что в первые два часа после удаления зуба лучше ничего не есть и не пить. Это поможет избежать кровотечения и уберечь рану от попадания инфекции. Также рекомендуется не полоскать рот в первые сутки и не курить.
Первую неделю после лечения следует отказаться от посещения бань и саун, чтобы не разжижать кровь и не вызывать кровотечение. Также в первые 7 дней лучше воздержаться от интенсивных физических нагрузок: занятий спортом, бега, плавания.
Соблюдение этих несложных рекомендаций поможет легче перенести период после удаления зуба и быстрее восстановиться.
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