Магний – это важный микроэлемент, необходимый для нормального функционирования организма. Однако при выборе препаратов магния важно обращать внимание на его форму. Об этом рассказывает врач-терапевт Абакумов Олег.

Существует несколько основных форм магния, различающихся по усвояемости и влиянию на организм.

Наиболее распространенной и дешёвой является оксид магния. Однако его усвояемость не превышает 4%, что делает эту форму малоэффективной.

Для улучшения сна и борьбы с бессонницей лучше всего использовать магний глицинат. Глицин помогает улучшить качество сна, а магний действует расслабляюще. Такая комбинация эффективна при нарушениях сна.

При мышечных болях терапевт предлагает выбрать магний в форме оротата. Такая добавка обладает противовоспалительным и миорелаксирующим действием.

Самолечение может быть опасным. Перед началом использования витаминов обязательно проконсультируйтесь с врачом.