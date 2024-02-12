Эксперты назвали три привычки, негативно влияющие на работу печени

Врачи выделили три привычки, которые могут серьезно навредить здоровью печени, сообщает портал Focus, ссылаясь на мнение экспертов. Однако если принято считать, что врагом этого органа считается лишь алкоголь, то здесь есть некоторое заблуждение, – даже безобидные, на первый взгляд, вещи, могут нести в себе риски для нормального функционирования печени.

Некоторые исследования указывают на то, что излишнее потребление фруктов может быть одной из таких привычек. Специалисты предупреждают о возможных негативных последствиях избыточного потребления фруктозы для здоровья человека, так как это может привести к развитию жировой болезни печени.

Еще одним фактором риска является постоянное употребление лекарств. Хотя риск побочных эффектов, воздействующих на печень, обычно невелик, при появлении симптомов усталости, при возникших боли в животе или резкой потери аппетита, рекомендуется не затягивать с походом к специалисту.

Помимо прочего, к проблемам с печенью может привести недостаток физической активности. Дело в том, что человеческий организм скапливает жировую ткань не только под кожей, но и на внутренних органах. Решить эту проблему можно лишь с помощью регулярных занятий спортом, как утверждается в материале.