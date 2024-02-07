Поддержка людей с депрессией: как помочь близкому с расстройством

В наше время о психических расстройствах можно услышать все чаще. Одними из самых распространенных проблем являются тревожные, панические и депрессивные расстройства. Когда речь заходит о таких диагнозах, важно понимать, что это не просто про грусть-тоску, а речь идет о серьезном нарушении психики, которое, если не оказать человеку помощь и поддержку, может очень плохо кончиться.

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Нередко при подобных расстройствах человек теряет аппетит, плохо спит, предпочитает быть в отчуждении и лишний раз ни с кем не желает общаться. Хотя общение в данном случае крайне важно.

"Рамблер" поговорил с психологом и узнал, как заметить депрессию у близкого человека и чем ему можно помочь.

В первую очередь нужно понимать, что депрессия — не плохое настроение и не прихоть, человеку нужно не внимание. Депрессия — страшное психологическое заболевание, которое чревато не только потерей настроения, аппетита и апатией, но серьезными изменениями во всех системах организма: и эндокринная, и пищеварительная системы страдают. Депрессия — заболевание, которое не появляется само по себе – ему что-то предшествует.

Близкие люди могут помочь определить смену настроения родного человека, если что-то поменялось в поведении, в привычках питания, в режиме дня и сна. Это все "звоночки". Дарья Живина Клинический психолог, нейропсихолог, руководитель Семейного клуба психологии

Важно предупреждение постродовой депрессии, так как это одна из самых затяжных и сложных депрессий, которая может беспокоить женщину долгие и долгие годы. Если вы наблюдаете, что с близким происходит что-то не так, если он становится раздражительным, поговорите с ним.

Есть методы тестирования, которые люди запросто могут сделать на дому: задайте вопросы, попросите порисовать вместе и обратите внимание на выбранные цвета, это все может стать первым шагом. Профилактика со стороны близких людей тоже имеет место быть — смените обстановку, возьмите близкого в поездку, чтобы побыть с ним 2-3 дня. Это отвлечет человека от навязчивости апатии. Если вы понимаете, что проблемы могут быть конкретными: на работе, на учебе, с друзьями, то попытайтесь поговорить об этом, расскажите о личном примере подобных историй. Дарья Живина Клинический психолог, нейропсихолог, руководитель Семейного клуба психологии

Если вы понимаете, что дело принимает серьезный оборот, то не откладывайте визит к психологу и психотерапевту.

Антидепрессанты – не панацея, они могут лишь купировать определеную симптоматику. В любом случае нужна психологическая коррекция. Депрессия может вызывать опасные для жизни расстройства.