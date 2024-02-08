Эксперты рассказали о причинах эпидемии головной боли

Врачи-неврологи Инна Филатова и Светлана Сергеева рассказали "Kp.ru", почему в современном мире так участились жалобы на головную боль, и объяснили, как от нее спасаться.

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Невролог Филатова отметила, что головные боли делятся на первичные и вторичные. Первичные – представляют собой самостоятельное заболевание, а вторичные – являются следствием многих других недугов. Например, инфекций, травм, опухолей или инсультов. В 95% случаев головные боли являются первичными.

Среди этих 95% большую часть занимает так называемая головная боль напряжения – именно это является причиной плохого самочувствия в 75%.

«Один из основных триггеров головной боли напряжения - стрессовая ситуация, которая длится более 2 — 3 недель. Характерный симптом ГБН (Головной боли напряжения. – Прим.ред.) – сжимающий характер, сдавливающая боль в висках, в области затылка», – уточнила Филатова.

Специалисты отметили, что причинами такой эпидемии головных болей могли стать события, происходящие в мире буквально одно за другим. Тут и пандемия коронавирусной инфекции, и геополитические и экономические события. Помимо прочего, образ жизни многих людей становится все более напряженным и торопливым, а информационное поле редко когда оставляет в покое.

Врачи отметили, что если головные боли напряжения случаются более 15 раз в месяц, это требует похода к специалисту. Если же реже, то здесь на помощь придут обезболивающие средства и различные техники расслабления.

Также эксперты отметили, что иногда при головных болях напряжения помогает справиться не что иное, как кофе.

«Кофеин, как известно, сужает сосуды головного мозга. Это может способствовать снижению головной боли напряжения. Кстати, именно поэтому кофеин входит в состав комбинированных обезболивающих препаратов, которые назначают в качестве средства скорой помощи при ГБН», – посоветовала невролог.

Медицина в данной ситуации предлагает сразу несколько путей для решения проблемы: антидепрессанты, седативные средства, миорелаксанты, безрецептурные обезболивающие. Правильно подобрать лечение может только квалифицированный специалист.

Неврологи также отметили, что есть симптомы, сопровождающие головную боль, после которых необходимо обязательно обратиться к врачу, не предпринимая попыток избавиться от болей самостоятельно. Речь идет о лихорадке, ночной потливости, резком и "громоподобном" начале головных болей, резком изменении характера болей после 50 лет, о болях во время беременности или сразу после родов, а также о проявлениях болевых ощущений во время наклонов, кашля или чихания.