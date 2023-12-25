Врач назвала неожиданные причины головной боли

Современный человек, живущий в эпоху постоянного потока информации и бешеных ритмов, часто страдает от головных болей. Однако причины их возникновения могут быть самые разные.

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Невролог Ольга Котова рассказала Радио Sputnik о том, почему может возникать мигрень. О таких истоках проблемы мало кто догадывался.

Спровоцировать головную боль может болезнь или физическое напряжение.

«Когда вы долго сидите за компьютером в одной позе, если у вас рабочее место не эргономично, это может создавать напряжение в шейном отделе позвоночника, в мышцах лица, плечевого пояса. И это может давать головную боль», — пояснила медик.

Также мигрень может начаться на фоне морозов, когда человек оделся не по погоде. В такие моменты происходит спазм мышц, а затем физический стресс. Кроме того, мигрень может начаться по причине перенапряжения зрения во время видеозвонка. Недостаток сна аналогично может послужить виновником плохого самочувствия.

«Сон меньше шести часов – это фактор риска развития самых разных заболеваний и состояний, в том числе головной боли», — отметила Ольга Котова.

Наиболее коварное влияние на организм, по словам невролога, оказывает алкоголь.

«Когда мы принимаем алкоголь, мы расслабляемся, и голова перестает болеть. Но когда проходит действие алкоголя, возникает синдром отмены, человеку становится плохо, тревожно, опять мышцы напрягаются, и головная боль возвращается», — пояснила эксперт.

Кроме того, алкоголь вызывает интоксикацию, которая вызывает стресс у организма. Регулярное потребление спиртного вызывает напряжение мышц шеи, верхнего плечевого пояса и головы.

Чтобы избавиться от головной боли, невролог Ольга Котова рекомендует для начала выявить причину болезненных ощущений. Например, за два часа до сна не пользоваться гаджетами.