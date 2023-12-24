Врач объяснил, когда головная боль – повод срочно пройти обследование

Головную боль могут спровоцировать обезвоживание, стресс, долгое пребывание за компьютером, недосып и другие обстоятельства, которые время от времени, вероятно, тревожат любого из нас.

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Как понять, когда неприятные ощущения являются поводом для обращения к специалисту, изданию Express UK рассказал доктор Йоханнес Уйс.

По словам специалиста, если головная боль наступает после объективных на то причин, то в этом нет ничего страшного. Если же она приходит внезапно и доставляет вам сильный дискомфорт, то это тревожный звоночек.

Также стоит отнестись серьезно к ухудшению состояния в том случае, если болезненные ощущения в области головы сопровождаются повышением температуры тела и скованностью шеи.

Все эти симптомы могут свидетельствовать о развитии серьезного недуга, предупреждает врач, поэтому необходимо обратиться за помощью и пройти обследование.