Врачи: у тех, кто поздно ложится спать, на 90% чаще закупориваются артерии

У «полуночников» риск закупорки артерий почти в два раза выше, чем у «жаворонков».

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Затвердение артерий, вызванное накоплением жировых отложений в кровеносных сосудах, чаще встречается у пожилых людей с высоким кровяным давлением и высоким уровнем холестерина и увеличивает риск сердечного приступа или инсульта.

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Исследователи обследовали 771 человека в возрасте от 50 до 64 лет, чтобы выяснить, встречается ли это заболевание чаще у «сов», которые, как правило, просыпаются и ложатся спать позже и более энергичны во второй половине дня и вечером.

Они обнаружили, что люди, которые говорили, что они настоящие «совы», на 90 процентов чаще имели затвердевшие артерии, чем те, кто были явными «жаворонками».

Около 17 процентов людей говорят, что они явные полуночники, причем в эту категорию не входят люди, которые говорят, что они «совы в некоторой степени».

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что активность в темное время суток может работать против наших естественных биологических часов. Такое несоответствие во времени связано с высоким кровяным давлением и воспалением, которое может повредить артерии и привести к их затвердеванию.

Жировые отложения, вызывающие твердость, могут затем разорваться, вызывая образование тромбов, которые приводят к сердечным приступам и инсультам.

Однако «полуночники» также склонны вести более нездоровый образ жизни, например плохо питаться, что также может повысить риск закупорки артерий.

Мио Кобаяши Фриск, возглавлявший исследование из Гетеборгского университета в Швеции, сказал:

«Люди, которые являются «совами», должны осознавать потенциальную связь с затвердевшими артериями и, возможно, стараться не ложиться спать слишком поздно, когда они устали.

Поскольку они, возможно, входят в группу риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, им стоит подумать о таком образе жизни, как здоровое питание, достаточное количество сна и физических упражнений».

Оказалось, что затвердевшие артерии наблюдались примерно у 22 процентов жаворонков и почти у 41 процента полуночников.

Затем исследователи изучили риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей в следующем десятилетии, который рассчитывается на основе их возраста, пола, артериального давления, уровня «плохого» холестерина и статуса курения.

Полуночники с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний имели в 15 раз больше шансов иметь затвердевшие артерии, чем другие люди с низким риском сердечно-сосудистых заболеваний.