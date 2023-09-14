Терапевт назвал признаки повышенного артериального давления

По словам медика, часто повышенное артериальное давление проявляется в виде сильных головных болей, особенно в области затылка, и головокружений.

Среди симптомов также - тошнота, неустойчивость при ходьбе, потеря равновесия, покраснение кожи, возникновение мушек или пятен перед глазами. Кроме того, пациенты с повышенным давлением часто жалуются на затрудненное дыхание или ощущение нехватки воздуха.