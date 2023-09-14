Терапевт назвал признаки повышенного артериального давления

Терапевт Видяскин назвал признаки повышенного артериального давления
Врач-терапевт Игорь Видяскин рассказал, какие симптомы указывают на повышенное артериальное давление. Об этом пишет издание NEWS.ru.
По словам медика, часто повышенное артериальное давление проявляется в виде сильных головных болей, особенно в области затылка, и головокружений.
Среди симптомов также - тошнота, неустойчивость при ходьбе, потеря равновесия, покраснение кожи, возникновение мушек или пятен перед глазами. Кроме того, пациенты с повышенным давлением часто жалуются на затрудненное дыхание или ощущение нехватки воздуха.
Дискомфорт в груди или сердцебиение, пульсация в ушах, чувство сильной усталости и слабости.Видяскин Игорь ВасильевичВрач-терапевт клиники "Мпрофико" на Земляном Валу
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