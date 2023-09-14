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Кардиолог Козлова рассказала, как распознать "сердечную" одышку

Врач-терапевт, кардиолог Ольга Козлова рассказала, какие признаки указывают на "сердечную" одышку. Об этом пишет издание "АиФ".

По словам медика, такая одышка указывает на проблемы в работе сердца: снижается сократительная способность органа и ему сложно справляться с нагрузкой.

Чувство нехватки воздуха может возникать из-за сердечной недостаточности, артериальной гипертензии, аритмий или пороков сердца.

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Как правило, "сердечная" одышка возникает не при физических нагрузках, а в состоянии покоя. При это начинается она обычно внезапно. Кроме того, в отличие от легочной одышки, "сердечная" не сопровождается кашлем.

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