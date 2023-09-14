По словам медика, такая одышка указывает на проблемы в работе сердца: снижается сократительная способность органа и ему сложно справляться с нагрузкой.

Как правило, "сердечная" одышка возникает не при физических нагрузках, а в состоянии покоя. При это начинается она обычно внезапно. Кроме того, в отличие от легочной одышки, "сердечная" не сопровождается кашлем.