Ортодонт Каролина Каркусова рассказала о связи храпа и головных болей со стоматологическими проблемами. Об этом сообщает "ФедералПресс".

По словам медика, эти симптомы могут указывать на смещение челюсти и неправильный прикус. Как правило, стоматологи узнают о них случайно во время диагностики.

Как объяснила врач, при неправильном прикусе нижняя челюсть может смещаться назад и сдавливать верхние дыхательные пути, что приводит к нарушению дыхания, в том числе храпу.

Когда челюсть смещается в какую-либо стороны, организм компенсирует это на других уровнях скелетной опоры, в том числе в области позвонков шейного отдела. Из-за этого сдавливаются сосуды, либо нервы, у человека появляются головные боли, он начинает быстро уставать.