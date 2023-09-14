Стенокардия: симптомы, причины, лечение

Стенокардия (от греч. stenos – узкий и kardia – сердце) — это, по своей сути, в медицине клиническая форма ишемической болезни сердца, признак ишемии миокрада. Возникает она чаще всего во время интенсивной физической нагрузки и вследствие атеросклероза артерий сердца (проходимость коронарных артерий нарушается, вследствие чего сердце не получает необходимого питания).

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Проявляется заболевание в приступах сильной неожиданной боли или чувства дискомфорта в груди. Из-за локализации болезни раньше ее также называли «грудная жаба».

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Медики выделяют 4 типа стенокардии:

Стенокардия напряжения: возникает при усилении физической нагрузки или эмоциональном напряжении.

Стенокардия покоя: может проявиться в любое время, даже ночью, вне зависимости от физической активности.

Стабильный тип: хроническое состояние, при котором симптомы носят неизменный характер на протяжении двух месяцев. Приступ возникает лишь при определенных нагрузках.

Нестабильная стенокардия: впервые возникшая, имеющая прогрессирующее течение, при которой каждый раз проявляются новые симптомы. Приступы могут возникать при все меньшей нагрузке.

Симптомы стенокардии

жгучая давящая боль в области сердца;

боль может отдавать в лопатку, руку, нижнюю челюсть, ключицу, шею;

ощущение инородного тела в груди;

нехватка воздуха;

бледность кожных покровов;

повышение артериального давления;

появление испарины;

скачки пульса;

вместо боли могут также наблюдаться одышка, головокружение, сильное потоотделение.

Как правило, приступ стенокардии длится до 15 минут, проходит после приема лекарственных препаратов, прекращении физических нагрузок и в состоянии отдыха.

Причины стенокардии

Основная причина возникновения стенокардии — спазм сосудов из-за атеросклероза артерий сердца. К факторам риска развития приступов стенокардии медики относят:

сахарный диабет;

артериальную гипертензию;

вредные привычки (пристрастие к алкоголю, курени и т.п.);

лишний вес;

анемию;

нарушение баланса липидов плазмы в крови;

малоподвижный образ жизни.

Лечение стенокардии

При лечении заболевания врачи чаще всего совмещают немедикаментозные и медикаментозные методы. Для начала пациенту следует изменить образ жизни и питание, больше двигаться и отказаться от вредных привычек. Во время приступов стенокардии необходимо принять сидячее положение и отграничить физические нагрузки.

Немедикаментозные методы дополняются назначением лекарств: статинов, бета-блокаторов, сартанов, ингибиторов АПФ (особенно в случае с гипертонией), а также нитраты в качестве экстренной помощи.

Важно: препараты должен назначать только лечащий врач, имеющий полную картину заболевания в каждом отдельном случае!