Стенокардия: симптомы, причины, лечение
Стенокардия (от греч. stenos – узкий и kardia – сердце) — это, по своей сути, в медицине клиническая форма ишемической болезни сердца, признак ишемии миокрада. Возникает она чаще всего во время интенсивной физической нагрузки и вследствие атеросклероза артерий сердца (проходимость коронарных артерий нарушается, вследствие чего сердце не получает необходимого питания).
Проявляется заболевание в приступах сильной неожиданной боли или чувства дискомфорта в груди. Из-за локализации болезни раньше ее также называли «грудная жаба».
Медики выделяют 4 типа стенокардии:
- Стенокардия напряжения: возникает при усилении физической нагрузки или эмоциональном напряжении.
- Стенокардия покоя: может проявиться в любое время, даже ночью, вне зависимости от физической активности.
- Стабильный тип: хроническое состояние, при котором симптомы носят неизменный характер на протяжении двух месяцев. Приступ возникает лишь при определенных нагрузках.
- Нестабильная стенокардия: впервые возникшая, имеющая прогрессирующее течение, при которой каждый раз проявляются новые симптомы. Приступы могут возникать при все меньшей нагрузке.
Симптомы стенокардии
- жгучая давящая боль в области сердца;
- боль может отдавать в лопатку, руку, нижнюю челюсть, ключицу, шею;
- ощущение инородного тела в груди;
- нехватка воздуха;
- бледность кожных покровов;
- повышение артериального давления;
- появление испарины;
- скачки пульса;
- вместо боли могут также наблюдаться одышка, головокружение, сильное потоотделение.
Как правило, приступ стенокардии длится до 15 минут, проходит после приема лекарственных препаратов, прекращении физических нагрузок и в состоянии отдыха.
Причины стенокардии
Основная причина возникновения стенокардии — спазм сосудов из-за атеросклероза артерий сердца. К факторам риска развития приступов стенокардии медики относят:
- сахарный диабет;
- артериальную гипертензию;
- вредные привычки (пристрастие к алкоголю, курени и т.п.);
- лишний вес;
- анемию;
- нарушение баланса липидов плазмы в крови;
- малоподвижный образ жизни.
Лечение стенокардии
При лечении заболевания врачи чаще всего совмещают немедикаментозные и медикаментозные методы. Для начала пациенту следует изменить образ жизни и питание, больше двигаться и отказаться от вредных привычек. Во время приступов стенокардии необходимо принять сидячее положение и отграничить физические нагрузки.
Немедикаментозные методы дополняются назначением лекарств: статинов, бета-блокаторов, сартанов, ингибиторов АПФ (особенно в случае с гипертонией), а также нитраты в качестве экстренной помощи.
Важно: препараты должен назначать только лечащий врач, имеющий полную картину заболевания в каждом отдельном случае!
Иногда при угрозе инфаркта и в случае некупируемых приступов требуется хирургическое вмешательство.