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Стенокардия: симптомы, причины, лечение

Стенокардия (от греч. stenos – узкий и kardia – сердце) — это, по своей сути, в медицине клиническая форма ишемической болезни сердца, признак ишемии миокрада. Возникает она чаще всего во время интенсивной физической нагрузки и вследствие атеросклероза артерий сердца (проходимость коронарных артерий нарушается, вследствие чего сердце не получает необходимого питания).

Стенокардия: симптомы, причины, лечение
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Проявляется заболевание в приступах сильной неожиданной боли или чувства дискомфорта в груди. Из-за локализации болезни раньше ее также называли «грудная жаба».

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Медики выделяют 4 типа стенокардии:

  • Стенокардия напряжения: возникает при усилении физической нагрузки или эмоциональном напряжении.
  • Стенокардия покоя: может проявиться в любое время, даже ночью, вне зависимости от физической активности.
  • Стабильный тип: хроническое состояние, при котором симптомы носят неизменный характер на протяжении двух месяцев. Приступ возникает лишь при определенных нагрузках.
  • Нестабильная стенокардия: впервые возникшая, имеющая прогрессирующее течение, при которой каждый раз проявляются новые симптомы. Приступы могут возникать при все меньшей нагрузке.

Симптомы стенокардии

  • жгучая давящая боль в области сердца;
  • боль может отдавать в лопатку, руку, нижнюю челюсть, ключицу, шею;
  • ощущение инородного тела в груди;
  • нехватка воздуха;
  • бледность кожных покровов;
  • повышение артериального давления;
  • появление испарины;
  • скачки пульса;
  • вместо боли могут также наблюдаться одышка, головокружение, сильное потоотделение.

Как правило, приступ стенокардии длится до 15 минут, проходит после приема лекарственных препаратов, прекращении физических нагрузок и в состоянии отдыха.

Причины стенокардии

Основная причина возникновения стенокардии — спазм сосудов из-за атеросклероза артерий сердца. К факторам риска развития приступов стенокардии медики относят:

  • сахарный диабет;
  • артериальную гипертензию;
  • вредные привычки (пристрастие к алкоголю, курени и т.п.);
  • лишний вес;
  • анемию;
  • нарушение баланса липидов плазмы в крови;
  • малоподвижный образ жизни.

Лечение стенокардии

При лечении заболевания врачи чаще всего совмещают немедикаментозные и медикаментозные методы. Для начала пациенту следует изменить образ жизни и питание, больше двигаться и отказаться от вредных привычек. Во время приступов стенокардии необходимо принять сидячее положение и отграничить физические нагрузки.

Немедикаментозные методы дополняются назначением лекарств: статинов, бета-блокаторов, сартанов, ингибиторов АПФ (особенно в случае с гипертонией), а также нитраты в качестве экстренной помощи.

Важно: препараты должен назначать только лечащий врач, имеющий полную картину заболевания в каждом отдельном случае!

Иногда при угрозе инфаркта и в случае некупируемых приступов требуется хирургическое вмешательство.

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