Врач рассказал, как дневной сон поможет сердцу

Доктор Майкл Мосли рассказал, как дневной сон способствует здоровью сердца. Об этом сообщает The Mirror.

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В эпизоде своего подкаста Just One Thing, который вдохновил врача на написание книги, доктор Мосли призвал слушателей воспринимать сон как "стимулятор мозга". По словам медика, дневная сиеста вполне может помочь с памятью, здоровьем сердца и даже производительностью.

Исследования показывают, что простой ежедневный сон может снизить риск сердечного приступа вдвое, одновременно оказывая заметное влияние на мозг с точки зрения эмоционального контроля и памяти.