От инфекций до бессонницы: врач рассказала, чем опасен офисный воздух зимой

Сухой воздух в офисном помещении в зимний период и скопление большого количества людей в одном месте приводят к недостатку кислорода, что впоследствии может вызывать негативные процессы в организме. Подробнее об этом «Вечерняя Москва» узнала у врача общей практики Ларисы Алексеевой.

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По ее словам, именно сухой воздух и невозможность регулярно проветривать помещение приводят к различным дискомфортным состояниям.

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— Те, кто работают в больших офисных локациях, где жарко, сухой воздух и редко проветривается помещение, скорее всего, замечали, насколько они часто болеют. Причем не обязательно простудными заболеваниями. Речь идет и о головной боли, которая возникает на фоне дефицита кислорода. А его недостаток взывает сонливость, снижение работоспособности и апатию, — предупредила Алексеева.

Она уточнила, что сухой воздух провоцирует развитие и простуды, так как местный иммунитет слизистых снижается.

— Увлажнитель воздуха — это то, что нужно в обязательно порядке иметь в каждом офисе. Но проветривать все равно помещение нужно регулярно, так как помимо головной боли, простуды, вы рискуете приобрести и другие проблемы. Например, обострение хронических заболеваний, бессонницу и ослабление концентрации, — отметила врач.

Специалист заметила, что зачастую офисные сотрудники 89 процентов времени проводят сидя за компьютером, редко выходя на обед.

— Многие трапезничают прямо на рабочем месте, но чаще всего соблюдать полноценный режим питания не удается практически никому. Это является верной дорогой к заболеваниям желудочного-кишечного тракта и ожирению. Сотрудники, много работающие за компьютером, рискуют еще получить и проблемы со зрением, — предостерегла врач.

Алексеева порекомендовала поменять свой образ жизни тем, кто работает в аналогичных условиях.

— Сегодня продаются небольшие увлажнители воздуха, у них невысокая цена, поэтому приобрести не составит труда. Один раз купил, а пользы много. Нет возможности проветривать помещение часто, в таком случае можно периодически выходить на свежий воздух, чтобы в мозг поступало достаточное количество кислорода, — посоветовала специалист.