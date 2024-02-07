Какие осложнения могут возникнуть при недостаточном контроле диабета

Сахарный диабет – это хроническое заболевание, характеризующееся повышенным уровнем сахара (глюкозы) в крови из-за недостаточного выделения инсулина или его неправильного использования организмом. Это состояние может иметь серьезные последствия для здоровья, если не контролировать уровень сахара.

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Симптомы сахарного диабета могут проявляться разнообразно и зависят от типа заболевания. У людей с диабетом 1 типа, который обычно развивается в детском или молодом возрасте, симптомы могут включать частое мочеиспускание, сильную жажду, быструю утомляемость, потерю веса, замедленное заживление ран и усталость. У пациентов с диабетом 2 типа, который чаще проявляется у взрослых, симптомы могут быть менее явными и включать усталость, сонливость, зуд кожи, проблемы со зрением, такое же медленное заживление ран, повышенную чувствительность к инфекциям.

Важно отметить, что симптомы могут быть похожи на другие заболевания, поэтому важно регулярно проверять уровень сахара в крови и обращаться к врачу при первых признаках нарушения обмена веществ.

При наличии такого диагноза важно следить за питанием, режимом физической активности, принимать лекарства и регулярно контролировать уровень сахара в крови.

"Рамблер" поговорил с экспертом, врачом-эндокринологом Елесиной Марией Александровной, и узнал, чем грозит несоблюдение предписаний врача при сахарном диабете.

«При несоблюдении рекомендаций могут возникнуть осложнения. Заболевание прежде всего "бьёт" по глазам, почкам и ногам. Неправильно подобранная терапия или же отсутствие должного контроля могут привести к очень серьезным последствиям, – например, к слепоте или ампутации нижних конечностей. Может также развиться почечная недостаточность. В таких случаях нередко возникает необходимость в гемодиализе», – предупредила эндокринолог.

Также одно из осложнений сахарного диабета – остеопороз. Патология, при которой кости становятся хрупкими, а при этом в разы увеличивается риск переломов.

В целом, любые осложнения сахарного диабета можно разделить на острые и хронические.

«К хроническим относятся микро- и макроангиопатии. Это повреждение мелких капилляров и кровеносных сосудов. Происходит это так: избыточное количество глюкозы приводит к нарушению процессов внутри клетки, в результате чего сосудистая стенка становится тоньше и теряет свою эластичность. В таких местах она легко травмируется, рвется с возникновением мелких кровоизлияний. Ухудшается кровоснабжение всего органа, что и приводит к нарушению его функций», – объясняет специалист.

Среди острых осложнений можно выделять такие, как гипогликемическая кома (резкое снижение уровня сахара в крови), кетонацетомическая кома (в крови накапливаются кетоновые тела по причине пропуска сахароснижающих препаратов или употребления чрезмерно жирной пищи), гиперосмолярная кома (сопровождается резкой потерей жидкости), лактатацидемическая кома (сопровождается кислородной недостаточностью при повышении уровня молочной кислоты в плазме крови).