Назван постой способ, который поможет снизить риск развития рака простаты на треть

Ученые обнаружили, что повышение кардиореспираторной работоспособности на три процента связано со снижением на 35 процентов риска развития рака простаты.

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Так, новое исследование показало, что мужчины могут снизить вероятность развития рака простаты, увеличив количество пробежек, езды на велосипеде или плавания.

В исследовании шведских ученых были проанализированы данные об уровнях физической активности, росте и индексе массы тела (ИМТ) 57 652 мужчин, а также информация об образе жизни и здоровье, а также результаты как минимум двух кардиореспираторных фитнес-тестов.

Ежегодные измерения кардиореспираторной подготовленности выражались количеством кислорода, которое организм использует при максимально тяжелых тренировках. Мужчины были разделены на группы в зависимости от того, увеличивался ли этот показатель на 3 процента, оставался стабильным или уменьшался на 3 процента каждый год.

За семь лет исследования ученые обнаружили, что у 592 мужчин был диагностирован рак простаты и 46 из них умерли от этой болезни. Те, чья физическая форма улучшалась на 3 процента ежегодно, имели на 35 процентов меньший риск развития рака по сравнению с теми, чья физическая форма ухудшилась.

Саймон Гривесон, заместитель директора по исследованиям рака простаты в Великобритании, сказал:

«Регулярное поддержание физической формы и сбалансированное питание полезны для общего здоровья и благополучия каждого мужчины – однако мы точно не знаем, может ли физическая активность снизить риск заболевания раком простаты или смерти от него.



Что мы точно знаем, так это то, что мужчины старше 50 лет, чернокожие мужчины старше 45 лет и мужчины с семейным анамнезом рака простаты подвергаются более высокому риску заражения этим заболеванием.



«Рак простаты на ранних, более излечимых стадиях часто не имеет симптомов, поэтому мужчине крайне важно понимать свои собственные риски».