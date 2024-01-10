Ученые выяснили, что вейпинг повышает риск развития смертельной патологии
Механизм работы электронных сигарет и вейпов, а также их воздействие на организм активно изучаются не первый год. Пока некоторые считают, что они наносят значительно меньший вред, чем обычные сигареты, исследователи выявляют все новые факты в противовес этой гипотезе.
Согласно результатам нового исследования, вдыхание аэрозолей из жидкостей для электронных сигарет, содержащих соли никотина, может увеличить риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, спровоцировав в том числе сбои в работе сердца и аритмию.
В рамках проведения эксперимента подопытные грызуны вдыхали никотиновые аэрозоли в течение девяти минут. Ученые в это время отслеживали, как менялись различные показатели: частота сердечных сокращений, артериальное давление и др.
"Появляется все больше данных о том, что курение электронных сигарет вызывает сбои в работе сердечной симпатической системы. В электронных сигаретах содержатся различные типы и концентрации никотина, однако их влияние на сердечно-сосудистую систему до сих пор остается неясным", – отмечают исследователи.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как курение влияет на питомцев.