Ученые выяснили, как курение в доме влияет на питомцев

Американские исследователи провели работу, благодаря которой стало ясно, что риск развития рака мочевого пузыря у собак увеличивается, если они живут в одном помещении с курящими людьми. Результаты исследования опубликованы в журнале The Veterinary Journal.

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В рамках научной работы ученые в течение трех лет наблюдали за 120 шотландскими терьерами в возрасте шести лет или старше, регулярно оценивая многие показатели их здоровья с учетом факторов окружающей среды.

Оказалось, что собаки курильщиков более подвержены раку, при этом немаловажную роль играет и количество выкуриваемых хозяином сигарет в день, и количество лет, в течение которых питомец подвергается воздействию табачного дыма. Риск развития рака молчевого пузыря у терьеров предсказывал и котинин в моче животного: это метаболит никотина.

Реже, согласно исследованию, заболевают собаки тех людей, которые выкуривают гораздо меньше сигарет в день.