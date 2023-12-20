Курение уменьшает размер мозга, вызывая слабоумие

Ученые не один десяток лет изучают влияние курения на здоровье человека. Однако обычно все их внимание привлечено к легким курильщиков. Лишь недавно выяснилось, какое воздействие оказывает пристрастие к курению на человеческий мозг.

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В Медицинской школе Вашингтонского университета провели исследование на тему того, почему курящие подвержены болезни Альцгеймера и слабоумию. Выяснилось, что причина тому в уменьшении размеров мозга у курильщиков.

«Когда мы начали более внимательно изучать мозг, стало очевидно, что курение также очень вредно для мозга», — подытожили исследователи.

Оказывается, что чем больше сигарет выкуривает человек, тем меньше становится его мозг. Процесс уменьшения этого органа приводит к ускоренному старению, то есть к деменции. Однако самая плохая новость в том, что курение наносит необратимый ущерб человеческому здоровью.

Люди, бросившие курить много лет назад, имеют мозг меньшего размера, чем у тех, кто никогда не курил. А потому отказываться от этой вредной привычки надо как можно скорее.