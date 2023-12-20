На какой возраст приходится пик продуктивности мозга

Вы замечали, что с годами меняется активность, быстрота и острота вашего мозга? "Рамблер" расскажет, на какой возраст приходится пик продуктивности человеческого мозга.

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Исследователи обнаружили, что, хотя некоторые умственные способности имеют тенденцию достигать пика в более раннем возрасте, многие навыки мозга достигают его только к 40 годам или позже. Оказывается, существует много разных "пиков", когда дело касается умственных способностей.

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Мозг статичен?

Мозг не статичен, а это означает, что вы всегда учитесь, растете и меняетесь. Определенные умственные способности действительно достигают своего пика в определенные периоды жизни. Например, обработка информации и кратковременная память, как правило, достигают максимума в раннем взрослом возрасте. Эмоциональный интеллект, с другой стороны, выше всего в среднем возрасте. Хотя некоторые когнитивные способности начинают ухудшаться в более позднем возрасте, словарный запас и кристаллизовавшийся интеллект (накопленный опыт) достигают наибольшей активности в возрасте от 60 до 70 лет.

Когда достигают пика умственные способности

Исследования показывают, что определенные умственные способности достигают своего наивысшего уровня в следующем возрасте:

18-19 лет. Скорость обработки информации рано достигает пика, а затем сразу же начинает снижаться.

25 лет. Кратковременная память улучшается примерно до 25 лет. Она остается довольно стабильной, пока не начинает ухудшаться примерно до 35 лет.

30 лет. Память на лица достигает пика, а затем начинает постепенно ухудшаться.

35 лет. Ваша кратковременная память начинает ослабевать и ухудшаться.

40-50 лет. Пик эмоционального интеллекта приходится на средний и поздний период взрослой жизни.

60+. Словарный запас продолжает увеличиваться.

60-70+ лет. Кристаллизованный интеллект или накопленные знания и факты о мире, достигает пика в конце жизни.

Изменения в мозге взрослого человека

Сегодня исследователи признают, что мозг продолжает развиваться и меняться на протяжении всего раннего взросления и что с возрастом в функционировании мозга происходят значительные изменения.

Тем не менее, мы часто склонны думать о мозге взрослого человека как об относительно стабильном и неизменном объекте, предполагая, что различные умственные способности просто статичны или даже ухудшаются на протяжении большей части взрослой жизни. Так, традиционные представления об интеллекте часто предполагают, что люди достигают своего умственного пика довольно рано в жизни, а затем следует долгий и медленный спад к старости.

Существует также тенденция полагать, что определенные умственные способности, такие как подвижный интеллект, обычно достигают пика относительно рано во взрослом возрасте. С другой стороны, часто предполагается, что кристаллизовавшийся интеллект достигает своего пика в позднем взрослом возрасте.

По мнению некоторых экспертов, на самом деле это не так. Исследователи Джошуа Хартшорн и Лора Жермин использовали большую группу участников, чтобы собрать информацию о том, в каком возрасте те или иные умственные способности наиболее сильны.

В результате они обнаружили удивительную последовательность периодов пика определенных способностей. Более того, многие способности на самом деле достигают своего пика только в более позднем взрослом возрасте, что опровергает предыдущие представления о том, что мозг достигает пика в раннем возрасте и снижается с возрастом.

Согласно другому исследованию, опубликованному в журнале Psychoological Science, различные аспекты гибкого интеллекта достигают пика в разном возрасте, причем некоторые способности достигают своего апогея уже в возрасте 40 лет. По мнению Хартшорна, это потому, что мозг постоянно меняется. Независимо от вашего возраста, вы будете становиться сильнее в одних областях и хуже в других.

В другом исследовании выяснилось, что способность распознавать лица также улучшается до тех пор, пока людям не исполнится 30 лет, а затем начинает постепенно снижаться.

Копнув глубже, Хартшорн и Жермин начали изучать архивные данные старых тестов интеллекта. Они обнаружили, что, по-видимому, у людей не было единого ментального пика. Вместо этого казалось, что разные способности достигают пика в совершенно разном, а иногда и удивительном возрасте. Эти результаты помогли вдохновить их на дальнейшее исследование того, как умственные способности меняются с возрастом.

Как исследователи оценивали остроту ума

Ученые собрали большую онлайн-выборку участников, которые использовали сайты для тренировки мозга. Используя этот подход, они собрали данные почти 50 000 человек разного возраста.

Были использованы четыре различных типа когнитивных задач, а также одно задание, в котором рассматривалась способность определять эмоциональное состояние других людей. Более ранние исследования Харшорна и Жермин показали, что эти задачи измеряют умственные способности, которые меняются с возрастом человека.

В результате ученые предположили, пик активности мозга наступает гораздо позже в жизни, чем считалось ранее. Они считают, что это может быть связано с тем, что сегодня люди имеют более высокий уровень образования, больший доступ к информации и более умственно сложную работу, чем предыдущие поколения.

Так, результаты показывают, что, хотя мозг людей в возрасте действительно может быть медленнее, он, вероятно, будет еще более точным, знающим и лучше способным оценивать настроение и эмоциональное состояние других.

Ученые отмечают, что, хотя их исследование показывает, что умственные способности достигают пика в разном возрасте, необходимы дополнительные исследования, чтобы лучше понять, как умственные способности меняются на протяжении жизни. 2

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