Найден способ бросить курить, не набрав вес

Лекарство от диабета дулаглутид может значительно снизить риск набора веса после отказа от курения. Это показало исследование, опубликованное в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health.

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В исследовании приняли участие 255 человек, бросающих курить, 155 из которых были женщинами. Средний возраст колебался от 42 до 44 лет, а количество выкуриваемых ежедневно сигарет составляло в среднем 20 сигарет, стаж курения — от 19 до 22 лет. Пациентов случайным образом разделили на две группы: первая получала препарат от диабета дулаглутид, вторая — плацебо, препарат варениклин для облегчения отказа от курения и помощь специалиста по отказу от курения в течение 12 недель.

Женщины, принимавшие дулаглутид, потеряли один-два килограмма. Напротив, пациентки, не принимавшие препарат, набрали 2–2,5 килограмма. Мужчины, принимавшие дулаглутид, в среднем сбросили чуть более 500 граммов, тогда как в группе, принимавшей плацебо, вес мужчин увеличился примерно на два килограмма.