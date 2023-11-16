Что происходит с организмом через неделю после отказа от курения

По данным ВОЗ, в мире регулярно курят или употребляют табак другим образом порядка 1,3 миллиарда человек, что составляет больше 1/8 от общего числа населения Земли.

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Несмотря на то, что медики из года в год твердят о вреде курения и не устают говорить о самых страшных последствиях этой пагубной привычки, спрос на табак практически не падает.

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Курение опасно тем, что эта привычка, которую медики приравнивают к физической и психологической зависимости, формируется весьма быстро. Но при этом бросить курить, даже имея большое желание, удается далеко не всем.

Если вы встали на путь избавления от этой привычки, важно всячески поддерживать себя и напоминать себе о том, что с каждым днем без сигарет и другой табачной продукции вы становитесь здоровее и вносите вклад в благополучие своего организма. Уже в первую неделю после отказа от сигарет начинают происходить изменения – как приятные и положительные, так и те, которые нужно принять.

Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Неприятные симптомы

В период отказа от курения организм испытывает сильный стресс, поэтому первые дни для бывших курильщиков бывают довольно сложными.

В первые дни отказа от табака на губах и слизистой оболочке рта могут появляться язвочки и стоматит. Человек также может столкнуться с симптомами простуды: кашлем, насморком, болью в горле и даже конъюнктивитом. Все это происходит на почве того, что у организма не было достаточно времени на перестройку, из-за чего иммунная система приходит в упадок. Однако вскоре иммунитет укрепляется, и простуда отступает.

Никотиновое голодание

Уже на второй день происходит восстановление мерцательного эпителия и начинается регенерация слизистой кишечника. Но вместе с тем человек испытывает "никотиновое голодание": из-за того, что раньше многие процессы в организме не обходились без участия никотина, теперь без него человек становится более раздражительным, а также может столкнуться с бессонницей.

Однако если преодолеть этот этап, вскоре тонус кровеносных сосудов повысится – улучшится кровоснабжение сердца и мозга. Начнется регенерация слизистой бронхов и восстановится работа поджелудочной железы.

Положительные последствия

На четвертый день отказа от курения в бронхах происходит перестройка системы продуцирования бронхиального секрета. На почве этого люди нередко сталкиваются с мокрым кашлем – это нормальная реакция организма, которой не стоит опасаться.

К концу недели уходит физическая зависимость от табака, но психологическая еще может остаться.