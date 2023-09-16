Психиатр рассказал, к чему приводят нарушения сна

Врач-психиатр Игорь Куренков рассказал, к каким последствиям для психики и работоспособности могут привести нарушения сна и бессонница. Его слова передает RT.

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Отсутствие качественного и здорового сна могут привести к снижению энергетического потенциала и ухудшению работоспособности человека, как заявил психиатр.

По его словам, человеку с бессонницей становится гораздо сложнее принимать решения и даже осуществлять элементарные действия по уходу за самим собой. Помимо этого, естественно, портится и общее самочувствие.

Куренков отметил, что если сон не удается восстановить консервативными способами, имеет смысл прибегнуть к медикаментозной терапии.

«Применяется препарат, нормализующий функцию сна и бодрствования, выясняются причинно-следственные связи с нарушением сна — какая из структур страдает, органическая или же психогенная. И в зависимости от этого идёт коррекция препаратами», — пояснил эксперт.