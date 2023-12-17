Согласно статистическим данным, в 24 странах курение является главной причиной развития наибольшего числа болезней, которые в результате приводят к смертельному исходу. Еще в 37 странах вредная привычка занимает второе место в данном антирейтинге.

© Unsplash

В последние годы наметилась положительная тенденция: молодежь с меньшей охотой обзаводится пагубной привычкой, что приводит к общему снижению распространения курения среди населения. В то же время пожилые курильщики не особо пытаются оздоровиться и отказаться от регулярного потребления никотина: в результате смертельные заболевания, в том числе рак легких и заболевания сердечно-сосудистой системы, часто беспокоят именно людей среднего возраста.

Видео дня

В связи с этим перед организациями здравоохранения встает вопрос: как донести до старшего поколения масштабы опасности, которая таится в табакокурении? Все чаще на улицах городов в разных уголках мира можно встретить социальную рекламу по данной тематике, а на упаковках сигарет появляются все более жуткие и правдоподобные примеры последствий курения.

В этой статье «Рамблер» расскажет, что будет с организмом у мужчин и женщин, если резко бросить курить, и почему это лучше сделать прямо сейчас.

Через 20 минут

Положительный эффект отказа от курения ощущается уже через 20 минут после выкуривания последней сигареты: кровяное давление и пульс начинают возвращаться к более оптимальным показателям. А волокна в бронхах, которые прежде недостаточно активно двигались из-за постоянного воздействия дыма на них, достигают своей оптимальной скорости.

Через 8 часов

В течение восьми часов уровень угарного газа возвращается к более нормальному уровню.

Угарный газ – это химическое вещество, присутствующее в сигаретном дыме, которое заменяет частицы кислорода в крови и, тем самым, снижает уровень последнего в крови.

Когда угарный газ выходит из организма, уровень кислорода начинает приходить в норму. За счет этого ткани и кровеносные сосуды лучше насыщаются и функционируют, что сказывается на общем самочувствии человека.

Через 24 часа

Через сутки уровень никотина в крови падает до незначительного уровня. К этому времени уменьшается сужение вен и артерий, а уровень кислорода, поступающего в сердце, увеличивается, что улучшает работу сердца и снижает вероятность наступления сердечного приступа.

Через 48 часов

Через двое суток ранее поврежденные нервные окончания начинают восстанавливаться. Органы чувств, которые ранее были притуплены из-за курения, обостряются: запахи и вкусы ощущаются ярче.

Через 72 часа

В течение трех дней после отказа от курения становится легче дышать. Это связано с тем, что бронхи внутри легких сильнее расслабляются и активнее раскрываются. Кроме того, объем легких, или их способность наполняться воздухом, к этому моменту увеличивается.

Через 1 неделю

Через семь день без курения уровень угарного газа в крови падает до оптимального уровня.

Через 2 недели