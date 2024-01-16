Российские ученые разработали методику, благодаря которой рак молочной железы можно выявить за 15-20 минут на основании капли крови. Об этом сообщают "Известия".

Секрет заключается в специальных сверхчувствительных системах, которые направлены на выявление злокачественных опухолей на ранних стадиях. В качестве же биомаркеров на рак груди используются наноразмерные пузыри под названием везикулы – они отвечают за транспортировку веществ между клетками организма.

"Анализируемая жидкость пропускается через трубку очень маленького диаметра. Ее стенка в месте пересечения с волноводом обработана специальными молекулами, которые "хватают" проплывающие мимо везикулы".

Преимущество представленной методики заключается в том, что захватывающие везикулы молекулы на стенках трубок не такие дорогие и большие размеру, как антитела.

Примечательно, что микротрубки, о которых идет речь и которые позволяют проанализировать кровь на предмет развития онкологии, пригодны для промывания и повторного применения.

Исследования, в ходе которых было сделано открытие, проводились в Сколковском университете науки и технологий совместно с сотрудниками Университета НИТУ МИСИС и Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова.