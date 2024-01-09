Кофе – волшебный напиток, покоривший людей из разных уголков мира. Каждое утро миллионы встают с кровати и спешат на кухню, чтобы сварить вкуснейшее топливо, состоящее из зерен, а иногда молока, сливок и даже апельсинового фреша.

Кофе пользовался спросом еще тысячу лет назад, однако к сегодняшнему дню существует столько методов и лайфхаков по его приготовлению, что не пить его просто невозможно. Интересуются им не только с гастрономической точки зрения: ученые, например, также не первое десятилетие исследуют его компоненты и воздействие на человеческий организм.

В этом материале "Рамблер" расскажет о полезных свойствах кофе, которые точно взбодрят фанатов напитка.

Активация серых клеточек

Чашка кофе не только бодрит, но и делает нас чуть умнее.

Как известно, активным ингредиентом кофе является кофеин, он же психомоторный стимулятор. При воздействии на мозг он блокирует действие тормозного нейромедиатора под названием аденозин, за счет чего фактически увеличивает активность нейронов в мозге и высвобождение других нейротрансмиттеров, таких как дофамин и норадреналин.

Проще говоря, кофеин способен улучшить память, бдительность, концентрацию, скорость реакции на факторы извне, работу мозга и нервной системы в целом.

Профилактика диабета 2-го типа

Диабет представляет собой хроническое заболевание, которое возникает из-за выработки поджелудочной железой недостаточного количества инсулина или неэффективного использования организмом вырабатываемого инсулина.

В ходе проведения ряда исследований ученые пришли к выводу, что кофе снижает риск развития данного недуга. Показатели у участников эксперимента были разные: кто-то "отдалялся" от развития диабета на 23%, а кто-то аж на целых 67%.

Все зависит от объема потребления напитка в день: считается, что каждая дополнительная чашка кофе уменьшает риск развития диабета 2-го типа примерно на 7%.

Профилактика деменции

К сожалению, есть огромное количество болезней, которые развиваются вне зависимости от предпринимаемых человеком мер. В их числе болезнь Альцгеймера – наиболее распространенный тип деменции, при котором мозг выполняет свои функции не так, как прежде.

Но есть и хорошая новость: в качестве профилактики недуга можно прибегать не только к чтению, игре в шахматы и разгадыванию кроссвордов: согласно доводам ученых, помочь способна и чашка кофе.

Как следует из результатов обзоров профильных исследований, у любителей кофе риск развития болезни Альцгеймера снижается на 60%, а болезни Паркинсона – на 32–60%.

Продлевает жизнь

Кофе может снизить риск преждевременной смерти, уверяют специалисты. В ходе проведения одного эксперимента выяснилось, что у пьющих на регулярной основе кофе людей риск смерти был ниже на 30% (в перспективе на ближайшие 20 лет).