Лучшие продукты от головной боли

Головная боль способна выбить из колеи в самый неподходящий момент. И самое грустное, что провоцируют ее самые разные факторы: резкие запахи, неприятный свет, громкие разговоры, недосып, перенапряжение и пр. Конечно, на сегодняшний день существуют самые разные медикаменты, направленные на борьбу с недугом. Однако есть и более простой способ, который поможет улучшить самочувствие и прийти в себя.

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Некоторые продукты за счет своего волшебного состава определенным образом воздействуют на человеческий организм, облегчая головную боль, заверяют ученые. По их мнению, добавление в рацион таких съедобных помощников может послужить естественной таблеткой. Подробности – в материале «Рамблера».

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Имбирь

Он содержит множество полезных соединений, в том числе антиоксиданты и противовоспалительные вещества. Согласно результатам недавно проведенного исследования, лечение добавками с содержанием имбиря помогает уменьшить боль у людей, страдающих от мигрени. Более того, он снимает тошноту и рвоту, которые зачастую сопутствуют мигрени.

Продукты с высоким содержанием магния

Исследования показывают, что магний является тем целебным элементом, которые способен противостоять головной боли. Секрет в том, что он усиливает приток крови к головному мозгу и ослабляет спазмы, которые причиняют дискомфорт. В приличном количестве он содержится в таких продуктах, как орехи, зеленые овощи, морепродукты, бананы, ржаной хлеб, бобовые, авокадо, тофу и даже темный шоколад.

Продукты, богатые омегой-3

Специалисты рекомендуют принимать от мигрени в том числе жирные кислоты омега-3. В рамках проведения нашумевшего профильного эксперимента приняли участие более 180 человек, которые жаловались на частые головные боли. На протяжении 16 недель все они придерживались определенной диеты, которая была им предписана. В рационе одних присутствовало большое количество полиненасыщенных жиров омега-3, у других превалировали жиры омега-6, а третьи и тот, и другой элемент потребляли в значительно меньшем количестве. В результате у участников из первой группы наблюдались наилучшие показатели в противостоянии головной боли в сравнении с остальными: она стала беспокоить их намного реже.