Дисплазия шейки матки: когда начинать паниковать
На сегодняшний день проблемы женского здоровья становятся все более актуальными. Одной из них является дисплазия шейки матки. В беседе с "Рамблером" кандидат медицинских наук, ведущий врач Клиники La Salute Акопова Елена и к.м.н., врач-акушер-гинеколог, уролог, президент Ассоциации Урогинекологов (АУГ) Пермяков Артем рассказали об особенностях заболеваниях.
По словам Акоповой, важно понимать, что причины развития дисплазии могут быть разнообразными. Эти причины можно условно разделить на бактериальные и вирусные. Например, бактериальная дисплазия связана с хроническим воспалением шейки матки, которое, при грамотном противовоспалительном лечении, может быть успешно устранено. Однако, если атипичность клеток вызвана вирусом папилломы человека (ВПЧ), это считается тревожным сигналом.
ВПЧ существует в двух формах – "спящей" и активной. Под воздействием ослабленного иммунитета человека ВПЧ может переходить в агрессивную форму, внедряя свой генетический материал в ДНК клеток и запуская развитие заболевания.
"Тут стоит отметить, что наш иммунитет достаточно силен, чтобы сдерживать активность вируса. Но дисплазия из легкой стадии может перейти в тяжелую и даже в онкологию менее, чем за год. И тут важно учитывать тот факт, что дисплазия практически не имеет симптомов вплоть до развития тяжелых форм. Да, иногда женщины могут наблюдать выделения необычного цвета и запаха, зуд и жжение, капли крови после полового акта. Но все эти симптомы не являются прямым проявлением дисплазии", – заявила эксперт.
Акопова подчеркивает важность регулярных визитов к гинекологу. В ходе стандартного осмотра в гинекологическом кресле профессионал сможет заметить изменения и при необходимости отправить на дополнительную диагностику.
Пермяков предоставляет свое видение проблемы, используя аналогию с ДТП. Он отмечает, что количество ВПЧ не обязательно означает появление проблем с шейкой матки. Проблемы с иммунитетом, игнорирование этого процесса, активизируют вирус и вызывают изменения клеток. Ассоциировать количество ВПЧ с патологией шейки матки нецелесообразно, так как ВПЧ не является первичной причиной.
"Дисплазия не равно рак в будущем, если не лечить. Но при этом если не искать причину, не убирать ее, то любая клетка может дать сбой в делении. И это называется онкологией. Когда клетка по какой-то причине начинает делиться, размножаться быстро, мутирует, а охранные клетки, секьюрити, не замечают этого. Вот где искать причину необходимо - почему полиция спит? Что с ней? Потому как ежедневно в нашем организме появляются то тут, то там такие поломанные клетки, только их быстро система контроля распознает и уничтожает, а мы (орган исполнительной власти) даже не в курсе происходящего", – резюмировал уролог.
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