Дисплазия шейки матки: когда начинать паниковать

"Дисплазия не равно рак в будущем, если не лечить. Но при этом если не искать причину, не убирать ее, то любая клетка может дать сбой в делении. И это называется онкологией. Когда клетка по какой-то причине начинает делиться, размножаться быстро, мутирует, а охранные клетки, секьюрити, не замечают этого. Вот где искать причину необходимо - почему полиция спит? Что с ней? Потому как ежедневно в нашем организме появляются то тут, то там такие поломанные клетки, только их быстро система контроля распознает и уничтожает, а мы (орган исполнительной власти) даже не в курсе происходящего", – резюмировал уролог.