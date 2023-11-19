Гинеколог заявила, что половые инфекции передаются через мочалку

Акушер-гинеколог Юлия Францкевич в беседе с изданием "Чемпионат" рассказала о неочевидном способе передачи половых инфекций. По словам медика, заразиться подобным недугом можно через мочалку.

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Врач напомнила о том, что многие ИППП могут передаваться контактно-бытовым путем. Так, вирус простого герпеса передается через поцелуй, а вирусы гепатита В и С, ВИЧ-инфекция – при использовании нестерильных медицинских инструментов, игл для татуировок, пирсинга, маникюрных принадлежностей.

При этом заразиться сифилисом, гепатитом B и трихомониазом можно, если использовать предметы гигиены зараженного человека: например, полотенце, зубную щетку, мочалку или бритву.