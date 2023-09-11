Инфекционист рассказал, о каких болезнях может говорить рвота

Инфекционист Викулов рассказал, о каких болезнях может говорить рвота
Инфекционист Георгий Викулов в разговоре с «Радио 1» рассказал, о каких болезнях сигнализирует рвота.
Врач объяснил, что рвота бывает нередко связана с рядом неинфекционных заболеваний. Она может говорить о желудочно-кишечном кровотечении, нарушении кровообращения в мозгу в пожилом возрасте или о черепно-мозговой травме.
Кроме того, рвота может стать сигналом панкреатита или холецистита, а также опухоли мозга.
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