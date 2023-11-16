Вирусологи рассказали о двух новых признаках коронавирусной инфекции

Типичными симптомами коронавирусной инфекции являются повышенная температура тела, кашель и потеря обоняния. Однако чем больше специалисты изучают природу вируса, тем больше узнают о его проявлениях.

Вирусологи рассказали о двух новых симптомах COVID-19
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Как пишет издание The Sun, ссылаясь на информацию ученых, выявляются новые штаммы и вместе с ними ранее не известная симптоматика. Так, например, недавно стало известно о двух признаках, характерных для данного недуга.

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По словам врачей, у некоторых пациентов вирус проявляется в том числе в виде покраснения глазного яблока и появления сыпи на лице.

Коронавирусная инфекция также иногда вызывает проблемы с пищеварением и спутанность сознания, в заключение напомнили специалисты.

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