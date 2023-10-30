В Таиланде выявили 20 новых случаев заболевания оспой обезьян

В Таиланде выявили более двадцати новых случаев оспы обезьян, один из больных скончался. За последний месяц было зафиксировано 24 случая заражения, сообщают “РИА Новости”.

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В Бангкоке заболело 9 человек, в провинциях Нонтхабури и Чиангмай – по три человека. Двое подхватили вирус на Пхукете, еще по одному человеку заразились в провинциях Чонбури, Накхонпатхом, Сабури. И оставшиеся четыре – в центральной и северо-восточной части страны.

Первый случай заражения оспой обезьян произошел в июле 2022 года. К настоящему моменту 559 людей столкнулись с этим заболеванием, один из инфицированных погиб. Гражданами Таиланда являются 502 человека, остальные – иностранцы.