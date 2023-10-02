Инфекционист рассказал, как не заразиться COVID-19 в период ОРВИ

Чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусной инфекции, следует привиться от гриппа. Об этом в интервью телеканалу "360" заявил инфекционист Сергей Вознесенский.

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Помимо этого, важно использовать средства неспецифической профилактики, обратил внимание специалист. Речь идет о проветривании помещений, влажной уборке и ношении масок в местах общественного пользования.

Он также подчеркнул, что иммуномодуляторы не способны заменить вакцинные препараты. В этой связи он призвал мониторить появление вакцин от СOVID-19 в лечебно-профилактических учреждениях своего региона.