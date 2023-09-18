В Роспотребнадзоре предупредили о заразности нового штамма COVID-19

Новый вариант коронавируса является более заразным в сравнении с остальными. Об этом сообщают " РИА Новости " с ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалистами было выявлено, что новый вариант коронавируса (BA.2.86) "Пирола" имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с известными на сегодняшний день вариантами "Омикрона".

В то же время первые результаты проведенных лабораторных исследований свидетельствуют о том, что этот вариант, вероятно, не так заразен и не настолько способен уходить от иммунной защиты, как ранее заявляли некоторые ученые.