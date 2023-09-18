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В Роспотребнадзоре предупредили о заразности нового варианта коронавирусной инфекции "Пирола"

Новый вариант коронавируса является более заразным в сравнении с остальными. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Роспотребнадзоре предупредили о заразности нового штамма COVID-19
© Unsplash

Специалистами было выявлено, что новый вариант коронавируса (BA.2.86) "Пирола" имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с известными на сегодняшний день вариантами "Омикрона".

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В то же время первые результаты проведенных лабораторных исследований свидетельствуют о том, что этот вариант, вероятно, не так заразен и не настолько способен уходить от иммунной защиты, как ранее заявляли некоторые ученые.

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