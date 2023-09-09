Как долго после простуды человек остается заразным

У каждого заболевания, как известно, есть свой инкубационный период. Это говорит о том, что, некоторое время человек может уже быть носителем того или иного вируса или инфекции, но при этом может ничего об этом не знать. То же касается и выздоровления – не всегда улучшение самочувствия означает, что человек перестал быть заразным для окружающих.

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"Рамблер" решил прояснить этот вопрос и обратился за комментарием к эксперту, врачу общей практики и бариатрическому хирургу Максиму Елисееву. Специалист рассказал нам, как долго после простудного заболевания человек остается заразным.

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Есть такой термин — рековалесценция, то есть тот период в каждом заболевании, когда человек еще считается больным, но уже выздоравливает. Так вот, в этот период после различных инфекционных заболеваний человек может оставаться опасным, заразным для окружающих. В этот период могут сохраняться легкий кашель или насморк. Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург

По словам специалиста, как раз в том, что выделяется при чихании или кашле и может сохраняться возбудитель болезни. Период рековалесценции разный для различных заболеваний инфекционной природы, он может составлять от нескольких дней до нескольких недель.

Что касается конкретно простуды, то тут человек остается заразным еще в течение нескольких дней после полного исчезновения симптомов. Стоит помнить о том, что простуда – инфекционное заболевание, и передается она не только воздушно-капельным путем, но и через предметы быта. Например, чашка, из которой пил больной, может распространить микробы и на другого человека, попившего из нее. Также в некоторых случаях, особенно, если ослаблен иммунитет, достаточно будет просто взять в руки или коснуться той вещи, которая была у больного.