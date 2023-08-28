Врач рассказал, как защитить себя от простуды осенью

О том, что нужно делать, чтобы избежать болезней осенью, рассказал доктор медицинских наук Дмитрий Еделев в беседе с "Радио 1".

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По словам специалиста, осенью стоит выбирать определённое питание – с применением сезонных овощей и фруктов, которые сейчас растут в огороде. Кроме того, самый важный для иммунитета является белковая пища. Полноценные иммунные белки поступают в организм из мяса, рыбы, птицы, молочных продуктов и яиц. Вегетарианцем же стоит внимательно подходить к тому, чтобы обеспечить в рационе определённый набор аминокислот.

Кроме того, по словам врача можно использовать маску, она защитит вас от заболевания, но не спасет от болезни. Например, при коронавирусе человек в маске сокращает дальность вылета вируса в 8-10 раз. Благодаря маске, зараженный воздух сбрасывается вниз, они движутся вперед как в обычных условиях.