Неправильный образ жизни и постоянный стресс повышают риски заражения вирусными инфекциями. О том, как помочь иммунной системы противостоять им, "Время Н" рассказала аллерголог-иммунолог Елена Мельникова.

Для укрепления иммунитета специалист рекомендует дополнить рацион питания экологически чистыми продуктами. По ее словам, чем больше человек их употребляет, тем лучше обеспечивается сохранность его организма и иммунной системы на уровне кишечника.

Помимо этого, лучше питаться по сезону. Летом, например, следует есть петрушку, укроп и другую зелень. Не стоит забывать и про продукты, которые способны укрепить защитные функции организма. К ним в том числе относятся лимон, имбирь, фрукты, кисломолочная продукция, обратила внимание эксперт.

"Особое внимание – к ягодам. Клубника, земляника – кладезь многих витаминов; это экологически чистый продукт".