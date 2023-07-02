Гастроэнтеролог рассказала, кому нужно отказаться от мороженого

Гастроэнтеролог Немальцева рассказала, кому нужно отказаться от мороженого
Гастроэнтеролог Татьяна Немальцева рассказала, кому нужно отказаться от употребления мороженого. Об этом сообщает Газета.Ru.
По словам эксперта, лакомство нужно исключить из рациона пациентам с аллергией на молочный белок, а также тем, кто страдает от сахарного диабета, панкреатита и нарушений углеводного обмена.
Медик напомнила, что в пломбире содержится 200-300 калорий на 100 граммов. Кроме того, мороженое является источником быстрых углеводов и жиров, что оказывает негативное влияние на поджелудочную железу.
В качестве альтернативы время от времени можно употреблять фруктовый лед, если в его составе преимущественно натуральные ингредиенты.
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