$88.38+1.3596.02+0.91

Гастроэнтеролог Немальцева рассказала, кому нужно отказаться от мороженого

Гастроэнтеролог Татьяна Немальцева рассказала, кому нужно отказаться от употребления мороженого. Об этом сообщает Газета.Ru.

Гастроэнтеролог рассказала, кому нужно отказаться от мороженого
© Unsplash

По словам эксперта, лакомство нужно исключить из рациона пациентам с аллергией на молочный белок, а также тем, кто страдает от сахарного диабета, панкреатита и нарушений углеводного обмена.

Медик напомнила, что в пломбире содержится 200-300 калорий на 100 граммов. Кроме того, мороженое является источником быстрых углеводов и жиров, что оказывает негативное влияние на поджелудочную железу.

Гастроэнтеролог Вялов, рассказал, как есть помидоры с пользой для кишечника

В качестве альтернативы время от времени можно употреблять фруктовый лед, если в его составе преимущественно натуральные ингредиенты.

Ранее "Рамблер" рассказывал, кому полезен витамин U.

Рамблер: главные новости