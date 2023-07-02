Гастроэнтеролог рассказала, кому нужно отказаться от мороженого

Гастроэнтеролог Татьяна Немальцева рассказала, кому нужно отказаться от употребления мороженого. Об этом сообщает Газета.Ru.

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По словам эксперта, лакомство нужно исключить из рациона пациентам с аллергией на молочный белок, а также тем, кто страдает от сахарного диабета, панкреатита и нарушений углеводного обмена.

Медик напомнила, что в пломбире содержится 200-300 калорий на 100 граммов. Кроме того, мороженое является источником быстрых углеводов и жиров, что оказывает негативное влияние на поджелудочную железу.